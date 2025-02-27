Раскрыты цели Тюкавина на сезон

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Задача текущего сезона для нападающего «Динамо» Константина Тюкавина заключается в том, чтобы стать лучшим бомбардиром. Об этом порталу Metaratings.ru рассказал отец 22-летнего игрока «бело-голубых» Александр.
«Цель у Кости на сезон одна — стать лучшим бомбардиром. Но в первую очередь он хочет помогать команде, а личные достижения всегда отходят на второй план. Если вся команда будет играть, то и его статистика будет лучше. Станет ли он лучшим бомбардиром в этом сезоне — посмотрим. Ещё непонятно, как изменится игра «Динамо» с приходом новых футболистов. На сборах у него было не так много моментов, как хотелось бы», — прокомментировал собеседник.Сейчас у Константина Тюкавина семь мячей в 18 играх Российской Премьер-Лиги. В гонке нападающих он делит седьмое и восьмое места.
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Никита Кротов