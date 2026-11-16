Нурмагомедов добился освобождения брата Усмана и его товарищей в ОАЭ
Хабиб Нурмагомедов урегулировал вопрос с освобождением своего брата и его товарищей из заключения в ОАЭ. По данным Mash на спорте, изначально окружение Усмана пыталось решить проблему самостоятельно, не привлекая Хабиба, но, осознав сложность ситуации, обратилось к нему за помощью.
Нурмагомедов сначала попросил содействия у Даны Уайта и американских партнёров, однако те дали понять, что в ОАЭ действуют иные законы и решить вопрос по американской модели не получится. Параллельно Магомед Анкалаев и Хамзат Чимаев оказывали давление на Мераба Двалишвили с просьбой публично обратиться с призывом отпустить задержанных. Двалишвили согласился, но на ситуацию это не повлияло.
В итоге Хабиб Нурмагомедов лично вылетел в ОАЭ для прямых переговоров с властями. Обсуждение было длительным, и стороны пришли к соглашению об поэтапном освобождении всех задержанных. Первая группа была освобождена вчера, вторая — сегодня, среди освобождённых оказался и Усман. Кроме того, Нурмагомедов пообещал шейхам, что никто из участников потасовки не будет публично комментировать ситуацию в интервью или социальных сетях.
11 ноября в отеле Абу-Даби Усман Нурмагомедов с несколькими людьми напал на грузинского бойца Мераба Двалишвили, что привело к драке. Власти ОАЭ впоследствии приговорили Усмана и других к шести месяцам тюремного заключения, штрафу и депортации после отбытия наказания.
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