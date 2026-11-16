Нурмагомедов добился освобождения брата Усмана и его товарищей в ОАЭ

16 ноября 2026, 17:38

Mash: Нурмагомедов добился от властей ОАЭ освобождения своего брата Усмана

Хабиб Нурмагомедов (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Хабиб Нурмагомедов урегулировал вопрос с освобождением своего брата и его товарищей из заключения в ОАЭ. По данным Mash на спорте, изначально окружение Усмана пыталось решить проблему самостоятельно, не привлекая Хабиба, но, осознав сложность ситуации, обратилось к нему за помощью.