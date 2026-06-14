«Нью-Йорк» впервые за 53 года завоевал титул чемпиона НБА
В финальном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью‑Йорк» одержал победу над «Сан‑Антонио» и завоевал чемпионский титул впервые с 1973 года. Об этом пишет ТАСС.
Решающая, пятая игра серии прошла на площадке соперника и завершилась со счётом 94:90 в пользу гостей. По итогам серии до четырёх побед счёт составил 4–1 в пользу «Нью‑Йорка». Таким образом, клуб в третий раз в своей истории стал чемпионом НБА. Ранее команда поднималась на вершину в 1970 и 1973 годах.
Примечательно, что обе команды уже встречались в финальной серии плей‑офф НБА. В 1999 году успех праздновала команда из Сан‑Антонио, выигравшая серию со счётом 4–1.
Совсем недавно стартовал чемпионат мира по футболу, и уже в первые дни у некоторых национальных сборных возникли проблемы неспортивного характера. В одном из случаев у англичан украли экипировку и бутсы.
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