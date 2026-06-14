«Нью-Йорк» впервые за 53 года завоевал титул чемпиона НБА

14 июня 2026, 06:56

Фото: istockphoto/Yobro10

В финальном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью‑Йорк» одержал победу над «Сан‑Антонио» и завоевал чемпионский титул впервые с 1973 года. Об этом пишет ТАСС.