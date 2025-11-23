Опасен для многих: онколог о шансе футболиста Алдонина побороть рак желудка

23 ноября 2025, 07:44

Онколог Черемушкин: у футболиста Алдонина есть шанс на излечение от рака желудка

Евгений Алдонин (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин в разговоре с NEWS.ru оценил возможные последствия операции на желудке футболиста Евгения Алдонина.





По словам специалиста, операция может иметь положительный исход. Врач подчеркнул, что результат зависит от ряда мероприятий.





«Что касается операции: она напрямую зависит от того, какая опухоль, где расположена, какой у нее размер. Если у него было тяжелое течение и опухоль вышла за пределы органа, нет смысла удалять желудок», — пояснил Черемушкин.