Опасен для многих: онколог о шансе футболиста Алдонина побороть рак желудка

Онколог Черемушкин: у футболиста Алдонина есть шанс на излечение от рака желудка
Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин в разговоре с NEWS.ru оценил возможные последствия операции на желудке футболиста Евгения Алдонина.
По словам специалиста, операция может иметь положительный исход. Врач подчеркнул, что результат зависит от ряда мероприятий.
«Что касается операции: она напрямую зависит от того, какая опухоль, где расположена, какой у нее размер. Если у него было тяжелое течение и опухоль вышла за пределы органа, нет смысла удалять желудок», — пояснил Черемушкин.
По словам онколога, рак желудка представляет собой серьёзное и коварное заболевание. Он подчеркнул, что ключевым аспектом является постоянное наблюдение за пациентами с таким диагнозом, включая регулярный алгоритм обследования.