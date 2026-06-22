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Определилась столица чемпионата четырех континентов в 2027 году

Чемпионат четырех континентов пройдет в Астане в 2027 году
Фото: iStock/Andreyuu

Астана станет столицей проведения чемпионата четырех континентов — международного соревнования среди фигуристов из стран за пределами Европы. Организаторы уже утвердили даты и назвали причины выбора этого места.



Как сообщает Metaratings, международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил, что чемпионат четырёх континентов в 2027 году пройдёт в столице Казахстана. Соревнования запланированы на период с 9 по 14 февраля. В релизе организации отмечается, что одним из ключевых факторов при принятии решения стала победа казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпийских играх 2026 года — после этого триумфа интерес к этому виду спорта в стране значительно вырос.

Ранее сообщалось о выдающемся достижении Ленини на чемпионате мира. Футболист выступает за российский клуб «Краснодар».

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