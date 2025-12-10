В Госдуме рассказали, чему нужно посвятить 2026 год
Свищёв: 2026 год нужно посвятить возвращению россиян в международный спорт
2026 год следует посвятить возвращению российских спортсменов на международные турниры. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.
В 2025 году россияне получили возможность участвовать в международных соревнованиях в индивидуальных видах спорта с определёнными ограничениями.
К таким видам относятся настольный теннис, водные виды (плавание), художественная гимнастика, борьба, велоспорт, стрельба, скалолазание, а также квалификационные турниры к Олимпиаде 2026 года в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке.
«2026 год нужно посвятить тому, чтобы окончательно вернуть все виды спорта на международную арену с флагом и гимном. Я бы пожелал президентам федераций, Минспорта и ОКР довести начатую работу до конца в 2026-м», — прокомментировал Свищев Metaratings.ru.
2 декабря стало известно, что паралимпийцы России смогут выступить под национальным флагом на турнирах FIS.