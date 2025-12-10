В Госдуме рассказали, чему нужно посвятить 2026 год

10 декабря 2025, 15:39

Свищёв: 2026 год нужно посвятить возвращению россиян в международный спорт

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

2026 год следует посвятить возвращению российских спортсменов на международные турниры. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.





В 2025 году россияне получили возможность участвовать в международных соревнованиях в индивидуальных видах спорта с определёнными ограничениями.



К таким видам относятся настольный теннис, водные виды (плавание), художественная гимнастика, борьба, велоспорт, стрельба, скалолазание, а также квалификационные турниры к Олимпиаде 2026 года в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке.





«2026 год нужно посвятить тому, чтобы окончательно вернуть все виды спорта на международную арену с флагом и гимном. Я бы пожелал президентам федераций, Минспорта и ОКР довести начатую работу до конца в 2026-м», — прокомментировал Свищев Metaratings.ru.