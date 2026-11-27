Племянник Татьяны Тарасовой раскрыл подробности о её состоянии
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова по-прежнему находится в больнице. О её состоянии рассказал племянник Алексей Тарасов.
В беседе с изданием «Абзац» мужчина подтвердил, что Татьяна Анатольевна остаётся под наблюдением медиков, однако воздержался от ответа на вопрос о том, дают ли врачи какие-либо прогнозы относительно её здоровья.
«Татьяна Анатольевна в больнице. Это всё, что я могу сообщить. Спасибо за беспокойство», — коротко прокомментировал он, не раскрывая дополнительных подробностей.Тарасова с 5 октября находится в медучреждении. В материале «Радио 1» собрали всю информацию о том, какие именно меры принимают специалисты и как развивается ситуация.