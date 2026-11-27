27 ноября 2026, 19:04

Татьяна Тарасова (Фото: кадр из ток-шоу «Секрет на миллион»)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова по-прежнему находится в больнице. О её состоянии рассказал племянник Алексей Тарасов.





В беседе с изданием «Абзац» мужчина подтвердил, что Татьяна Анатольевна остаётся под наблюдением медиков, однако воздержался от ответа на вопрос о том, дают ли врачи какие-либо прогнозы относительно её здоровья.

«Татьяна Анатольевна в больнице. Это всё, что я могу сообщить. Спасибо за беспокойство», — коротко прокомментировал он, не раскрывая дополнительных подробностей.