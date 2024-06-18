В Рузе прошли соревнования Кубка чемпионов Swimcup по плаванию

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Свыше 500 человек приняли участие в Кубке чемпионов Swimcup по плаванию на Озернинском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международный Кубок чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде собрал в Рузе свыше 500 участников.
Кроме этого, на эстафете 3 по 300 метров победу одержала команда «Таких берут в Космонавты», которая преодолела три этапа за 13 минут ровно.
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«В заплыве на 10 км приняли участие 19 человек. Первым к финишу удалось приплыть Игорю Трофимову с результатом 2 часа 35 минут. На дистанции 1000 метров первое место заняла мастер спорта международного класса по плаванию Анна Артемова с результатом 13 минут и 45 секунд. На дистанции 2000 метров первым приплыл Никита Луговой, который обогнал своего соперника всего на 4 секунды. В заплыве на 5000 метров первым стал Андрей Соколов с результатом в 1 час и 8 минут», — поделились в пресс-службе.
Кроме этого, на эстафете 3 по 300 метров победу одержала команда «Таких берут в Космонавты», которая преодолела три этапа за 13 минут ровно.
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Мира Полтева