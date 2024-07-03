Подмосковные софтболистки завоевали золото Спартакиады учащихся

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Женская сборная команда Московской области завоевала чемпионский титул на соревнованиях по софтболу в рамках XII летней Спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В финале девушки из подмосковной сборной встретились с командой Москвы. Матч завершился со счётом 6:2 в пользу Московской области», — отмечается в сообщении.За бронзовую медаль сражались представительницы Хабаровска и Крыма, в результате место на пьедестале завоевали крымчанки.
Соревнования по софтболу проходили в городе Крымск Краснодарского края 2 июля. Участие в финальной части турнира принимали десять команд.
Ранее сообщалось, что в Химках состоится семейный турнир по футболу «Да!Мы в спорте», в нём примут участие восемь женских команд.
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