Подмосковные спортсменки примут участие в первенстве Европы по боксу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«В весовой категории до 48 килограммов на европейском первенстве нашу страну представит Ксения Вишневская из Королёва. Ксения Андреева из городского округа Чехов выступит в весовой категории до 52 килограммов. И в весе до 66 килограммов за приз будет бороться Анна Меечко из Богородского городского округа. Отметим, что девушки являются победительницами первенства России по боксу», — подчеркнули в пресс-службе.
В общей сложности Россию представят 13 спортсменок, по одной в каждой весовой категории.
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