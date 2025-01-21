Президент Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов покинул Россию

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Президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов уехал из России. Об этом рассказали источники РИА Новости.
«Президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов покинул Россию», — сообщили в агентстве.
Как отмечают источники, глава ФФКМ уехал из страны еще несколько месяцев назад. На отъезд повлияли юридические причины, о которых подробной информации нет. Федерация фигурного катания продолжает свою работу, однако руководство Москомспорта уже знает об отъезде Абдурахманова. Скорее всего пост главы ФФКМ займет новый человек. Выборы должны состоятся не раньше мая этого года.
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