Президент Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов покинул Россию

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«6 тыс. зрителей стали свидетелями яркого и эмоционального матча наших легенд с жителями Подмосковья на арене «Витязь» в Подольске. Спасибо хоккеистам, артистам и всем болельщикам за настоящий праздник хоккея», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Жаль, что проиграли, но соперники были великолепны. Когда я рос, такого не было. Мы сами каждую зиму заливали хоккейную площадку в обычном дворе. А ведь чемпионы выходят именно из дворов», – рассказал Андреев.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Мы выкатились на лёд, а нас встретил полный стадион болельщиков, все места заняты. Что может радовать больше, чем такая атмосфера на арене? Хочется поблагодаритьза этот проект. Он позволяет нам всем объединиться в это непростое время, почувствовать надёжное плечо друга. Для всех нас это большой праздник», – поделился капитан «Легенд хоккея», двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка СтэнлиИгра состоялась в рамках четвёртого зимнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». По традиции матчи проходят в хоккейных коробках под открытым небом, но из-за погодных условий игру в Подольске провели в ледовом дворце «Витязь». Это позволило достичь рекорда посещаемости за всё время существования проекта.Основное время противостояния завершилось со счётом 4:4. Сборной подольчан удалось забросить шайбу благодаря стремительному натиску после замены вратаря на полевого игрока. В серии послематчевых буллитов хозяева площадки оказались сильнее мэтров хоккея, реализовав две попытки – 2:0.Вместе с Фетисовым на лёд арены «Витязь» вышли такие прославленные хоккеисты, как, а также двукратные обладатели Кубка ГагаринаК игрокам присоединились артисты театра и кино, а также солист группы «Иванушки»Руководил игрой звёздных хоккеистов двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. А телеведущая Наталья Кларк заняла место на тренерском мостике команды жителей.В состав сборной Подольска вошли глава округа, ветераны и воспитанники местной школы хоккея, военнослужащие, участники СВО. Комментировал матч спортивный журналист, депутат МособлдумыПеред началом гала-матча Коньков и Батыршин провели мастер-класс для юных хоккеистов городского округа, в ходе которого поделились секретами хоккейного мастерства.По данным министерства, с момента старта проекта «Выходи во двор» команда «Легенды хоккея» провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья. Игры суммарно собрали более 50 тыс. болельщиков.Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.Читайте также: