Полузащитник «Динамо» Окишор ответил, ради кого хочется побеждать

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Хавбек московского «Динамо» Виктор Окишор намерен побеждать ради травмированного бомбардира Константина Тюкавина. Об этом он рассказал порталу Metaratings.ru.
«Появилось ли желание побеждать ради Кости Тюкавина после его травмы? Да, конечно! Сегодня мы все выходили и боролись за него», — прокомментировал Окишор.Вместе с тем он отметил, что трансфер футболиста Вячеслава Грулева — большая потеря для коллектива. По словам Окишора, экс-полузащитник всегда излучал позитив, несмотря на травмы.
«Как отреагировал на уход Грулёва? Груля – очень хороший парень, долго в «Динамо» играл. Я с ним играл год и он всегда был позитивным, несмотря на травмы, которые у него были», — добавил Окишор.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказывался о матче российской сборной с Гренадой.
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