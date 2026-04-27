Полузащитник «Спартака» объявил матч с ЦСКА игрой высшей важности

27 апреля 2026, 14:57

Маркиньос назвал матч Кубка России с ЦСКА самым важным в сезоне для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос после победы над «Пари НН» (2:1) в 27-м туре РПЛ назвал предстоящий кубковый матч с ЦСКА самым важным в сезоне.





В беседе с Metaratings.ru игрок отметил, что каждая встреча имеет значение для команды, но ценность дерби особенно высока.

«Для нас каждая игра имеет значение, но, возможно, да. Его ценность выше, ведь на кону выход в финал. Для такой команды, как «Спартак», крайне важно взять трофей в этом сезоне, и мы сделаем всё, чтобы добиться этого», — заявил Маркиньос.