«Попали под каток»: Ольховский оценил победу Мирры Андреевой на турнире в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева (Фото: Инстаграм* @_mirraandreeva_)
Юная российская теннисистка Мирра Андреева выиграла в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе у первой ракетки мира Арины Соболено в трёх сетах (2:6, 6:4, 6:3). Это её вторая подряд победа на крупных соревнованиях и 12-й выигранный матч кряду.
Успех молодой россиянки прокомментировал двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России, двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. В беседе с порталом Metaratings.ru он назвал стабильность игры Мирры тем фактором, который позволил ей переломить ход неудачно складывавшейся поначалу встречи.
По его мнению, Андреева вышла сейчас на очень хороший уровень. Выиграть два турнира подряд, причём очень представительных, невозможно, опять же, без стабильной и уверенной игры.
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«Мирра начала двигать Соболенко, справляться с её скоростью, а Арина этого не любит. Она не любит, когда на другой стороне сетки человек стабильно играет», — сказал известный в прошлом российский теннисист.
По его мнению, Андреева вышла сейчас на очень хороший уровень. Выиграть два турнира подряд, причём очень представительных, невозможно, опять же, без стабильной и уверенной игры.
«Все попали под каток Мирры», — с улыбкой заключил Андрей Ольховский.
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Александр Бойцов