«Попали под каток»: Ольховский оценил победу Мирры Андреевой на турнире в Индиан-Уэллсе

Юная российская теннисистка Мирра Андреева выиграла в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе у первой ракетки мира Арины Соболено в трёх сетах (2:6, 6:4, 6:3). Это её вторая подряд победа на крупных соревнованиях и 12-й выигранный матч кряду.