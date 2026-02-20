Достижения.рф

Призёр чемпионата мира по фигурному катанию оценила выступление Петросян

Фигуристка Радионова похвалила Петросян за выступление
Бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова оценила выступление Аделии Петросян на Олимпиаде-2026.



На Играх в Италии россиянка заняла шестое место в женском одиночном катании, набрав 214,53 балла. Победила американка Алиса Лью — 226,79.

«Петросян — умничка, не сдавалась, боролась до конца», — прокомментировала Радионова Metaratings.ru.

Ранее Петросян после проката заявила, что намеревается продолжать карьеру и хочет участвовать в следующих Олимпийских играх. Олимпиада-2030 пройдёт во Французских Альпах.

Перед этим в Госдуме оценили выступление фигуристки на Олимпиаде.
