Призёр чемпионата мира по фигурному катанию оценила выступление Петросян
Бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова оценила выступление Аделии Петросян на Олимпиаде-2026.
На Играх в Италии россиянка заняла шестое место в женском одиночном катании, набрав 214,53 балла. Победила американка Алиса Лью — 226,79.
«Петросян — умничка, не сдавалась, боролась до конца», — прокомментировала Радионова Metaratings.ru.
Ранее Петросян после проката заявила, что намеревается продолжать карьеру и хочет участвовать в следующих Олимпийских играх. Олимпиада-2030 пройдёт во Французских Альпах.
