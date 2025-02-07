Российский боксер Кудряшов высказался о Кличко

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Боксер Владимир Кличко держит себя в хорошей форме, а это значит, что у него есть все шансы получить звание самого возрастного чемпиона-тяжеловеса. Об этом порталу MMA.Metaratings.ru рассказал российский коллега Кличко по цеху Дмитрий Кудряшов. Он верит в возвращение Кличко на ринг.
«Да, верю. Он хочет побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом в тяжелом весе. У него есть шанс. Он держит себя в форме. После хорошего лагеря может составить конкуренцию многим. Я бы даже склонился в сторону Кличко в его возможном поединке с Дюбуа. За счет джеба и правого прямого он не подпустит к себе британца», — сказал собеседник, отметив, что верит в победу украинца в возможном бою с Даниэлем Дюбуа.Кличко бился на ринге в последний раз весной 2017 года. Тогда в апреле он проиграл Энтони Джошуа за счет технического нокаута.
В послужном списке Кличко значится 64 победы, 53 из которых нокаутом, и пять поражений.
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