Россиянам объяснили, какие заболевания лечит море
Врач Булатов: Море и солнце помогут при астме, бронхите и укрепят суставы
Море и солнце помогают в лечении заболеваний лор-органов, суставов, кожи, а также астмы и бронхита. Об этом заявил в беседе с РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан», филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.
Талассотерапия, или лечение морем, включает не только купание, но и воздушные и солнечные ванны, песочные процедуры, лечебную гимнастику и терренкур. Булатов подчеркнул, что морской климат особенно показан при рините, гайморите, ларингите, бронхите и ХОБЛ, а также при артрозе, артрите, псориазе, экземе и атопическом дерматите.
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Кроме того, поездка на море укрепляет иммунитет и успокаивает нервы. Воздух здесь насыщен озоном и кислородом, при этом пыли и смога в нем нет. Морская вода действует как природный антисептик, в то время как плавание укрепляет сердечно-сосудистую систему, тонизирует мускулатуру и благотворно влияет на суставы.
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