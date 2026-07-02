Россиянам объяснили, какие заболевания лечит море

02 июля 2026, 05:36

Врач Булатов: Море и солнце помогут при астме, бронхите и укрепят суставы

Фото: iStock/NataliPopova

Море и солнце помогают в лечении заболеваний лор-органов, суставов, кожи, а также астмы и бронхита. Об этом заявил в беседе с РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан», филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.





Талассотерапия, или лечение морем, включает не только купание, но и воздушные и солнечные ванны, песочные процедуры, лечебную гимнастику и терренкур. Булатов подчеркнул, что морской климат особенно показан при рините, гайморите, ларингите, бронхите и ХОБЛ, а также при артрозе, артрите, псориазе, экземе и атопическом дерматите.



