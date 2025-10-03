Российскую спортсменку дисквалифицировали за допинг
Российскую ски-альпинистку дисквалифицировали на полгода за допинг. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
13-летняя спортсменка заняла призовое место на весеннем первенстве России по ски-альпинизму в Кирове. Тогда же в ее организме обнаружили преднизолон — вещество, запрещенное на соревнованиях.
За нарушение антидопинговых правил девочка получила дисквалификацию. Она сможет вернуться к спортивным состязаниям только 28 февраля 2026 года. В материале ее имя не раскрывается.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с обнаружением допинга у фигуристки Камилы Валиевой.
