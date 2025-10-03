Российскую спортсменку дисквалифицировали за допинг

03 октября 2025, 10:58

13-летнюю ски-альпинистку из РФ дисквалифицировали на полгода за допинг

Фото: iStock/vovashevchuk

Российскую ски-альпинистку дисквалифицировали на полгода за допинг. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.