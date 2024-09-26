Самаранч-младший заявил о грубом нарушении Россией Олимпийской хартии

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Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший обвинил Россию в грубом нарушении Олимпийской хартии. Он числится среди кандидатов на пост нового главы организации.
Слова сына многолетнего президента МОК приводит Inside the Games со ссылкой на AFP. Чиновник заявил, что ему хотелось бы как можно быстрее приступить к рассмотрению вопроса о реинтеграции Олимпийского комитета России. Однако страна не уважала олимпийское перемирие в 2022 году, за что и была исключена из МОК. В настоящее время Россия продолжает грубо нарушать Олимпийскую хартию, заявил Самаранч-младший.
По его словам, когда причины для отстранения исчезнут, придётся «серьёзно поработать» над тем, чтобы вернуть Россию в мировой спорт. Пока, по мнению вице-президента МОК, речь об этом вести рано.
В августе 70-летний немец Томас Бах объявил, что не будет продлевать своё пребывание на посту президента МОК сверх положенного срока. Выборы нового главы организации пройдут на сессии МОК в Греции в марте 2025 года.
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По его словам, когда причины для отстранения исчезнут, придётся «серьёзно поработать» над тем, чтобы вернуть Россию в мировой спорт. Пока, по мнению вице-президента МОК, речь об этом вести рано.
В августе 70-летний немец Томас Бах объявил, что не будет продлевать своё пребывание на посту президента МОК сверх положенного срока. Выборы нового главы организации пройдут на сессии МОК в Греции в марте 2025 года.
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Александр Бойцов