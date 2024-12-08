Shot: у экс-тренера сборной России по футболу Игнатьева нашли рак

Борис Игнатьев (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)
У бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева обнаружили онкологию, сообщил Телеграм-канал SHOT.
По информации источника, бывший главный тренер сборной России по футболу обратился к медицинским работникам с жалобами на сильную одышку и боли. Сотрудники медучреждения обнаружили у Бориса Игнатьева новообразование в желудке. Отмечалось, у 84-летнего экс-тренера сильные проблемы с сердцем. Мужчине назначили терапию из-за кардиомиопатии.
Ранее Борис Игнатьев отмечал, что нужно снова возрождать величие российского футбола, а задачей Российского Футбольного Союза он назвал поиск квалифицированных соперников для игры на высоком уровне.
Борис Игнатьев возглавлял сборную Российской Федерации в период с 1996 по 1998 год. Ещё он трудился в киевском «Динамо» и некоторых российских клубах. Под руководством тренера юношеская сборная СССР одержала победу на чемпионате Европы в 1988 году.
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Ранее Борис Игнатьев отмечал, что нужно снова возрождать величие российского футбола, а задачей Российского Футбольного Союза он назвал поиск квалифицированных соперников для игры на высоком уровне.
Борис Игнатьев возглавлял сборную Российской Федерации в период с 1996 по 1998 год. Ещё он трудился в киевском «Динамо» и некоторых российских клубах. Под руководством тренера юношеская сборная СССР одержала победу на чемпионате Европы в 1988 году.
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Ольга Енгалычева