Соболев принес «Зениту» сложную победу над «Ахматом» в Кубке России
Санкт-Петербургский «Зенит» одержал победу над «Ахматом» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает sport.ru.
Петербуржцы открыли счет на 43-й минуте после точного удара Соболева. На 59-й минуте тот же футболист удвоил преимущество сине-бело-голубых. Грозненцы сократили отставание благодаря голу Надера Гандри на 73-й минуте, но сравнять счет не сумели.
Примечательно, что в первом тайме Соболев уже отправлял мяч в сетку ворот, но VAR отменил взятие ворот из-за положения вне игры. Подопечные Сергея Семака доминировали на протяжении большей части встречи и создали больше моментов у ворот соперника.
После этой победы «Зенит» набрал максимальные 12 очков и возглавил группу А. «Ахмат» с тремя очками занимает последнюю позицию в турнирной таблице.
Читайте также: