Собянин: в Москве провели 15 тыс. спортивных мероприятий

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В Москве прошедшим летом провели более 15 тысяч спортивных мероприятий, которые посетили более двух миллионов жителей и гостей столицы. Такие данные привел мэр города Сергей Собянин.
«Этим летом Москва стала одним из самых спортивных городов страны. Всего мы провели около 15 000 спортивных мероприятий, участниками которых стали более двух миллионов москвичей и гостей столицы», — написал Собянин в своем личном блоге.
Он напомнил, что летом в Москве провели Семейный фестиваль «Спортлэнд», Фестиваль школьного спорта, «День Московского спорта» в Лужниках и «Ночь Московского спорта». Эти мероприятия посетили 357 тысяч человек.
Также, по словам Собянина, в столице состоялось более десяти массовых забегов, велозаездов и триатлонов.
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