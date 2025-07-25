«Спартак» ожидает до 23 тысяч зрителей на матче с «Балтикой» в РПЛ
В «Спартаке» рассчитывают, что на предстоящий матч второго тура Российской Премьер-Лиги против «Балтики» придет до 23 тысяч болельщиков.
По информации Metaratings.ru, встреча команд состоится 26 июля на «Лукойл Арене» и начнется в 15:00 по московскому времени.
Отмечается, что в первом туре РПЛ «Спартак» одержал победу со счетом 1:0 над махачкалинским «Динамо», гол забил полузащитник Маркиньос на 37-й минуте. В свою очередь, «Балтика» в минувшем туре сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).
Напомним, болельщики из Украины призвали «убивать сербов» на футбольном матче. Подобная практика применяется после событий февраля 2022 года.
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