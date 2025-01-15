Спортивный психолог назвал лучшего бойца среди российских теннисистов

Фото: iStock/PeopleImages
Спортивный психолог Вадим Гущин заявил, что Андрей Рублев является лучшим бойцом среди российских теннисистов и потому сможет преодолеть кризис. Об этом он высказался в беседе с Metaratings.ru, комментируя его вылет в первом круге Australian Open.
По мнению Гущина, кризис у Рублева налицо, но он сможет его преодолеть, так как осознает куда двигаться и занимается с психологом.
«Мы любим обсуждать антидепрессанты, а я хочу сказать, как человек, который много лет наблюдает и наблюдал его, он – лучший боец в нашей теннисной команде. Он и в этом состоянии бился до последнего», — подчеркнул он.Читайте также:
Стало известно, какую компенсацию получил Деанджело после разрыва контракта со СКА
Лига не стала увольнять бойца, участвовавшего в перестрелке у офиса Wildberries
Заявление Фьюри о завершении карьеры сравнили с притчей о мальчике и волках
Данил Пономарев