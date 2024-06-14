В Подмосковье проведут серию автогонок

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Три кольцевые автогонки планируется провести в Подмосковье в июле в рамках Кубка Московской области по автомобильному спорту, сообщает пресс-служба организатора турнира АНО «СМП Рэйсинг».
«На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе 6 июля пройдут кольцевые автомобильные гонки на выносливость, а на автодроме «АДМ Мячково» в Раменском округе 20 и 21 июля состоятся классические кольцевые автогонки», — говорится в сообщении.Организаторы отмечают, что целью проведения турниров является развитие кольцевых гонок в России, а также повышение мастерства водителей и, как следствие, уменьшение числа ДТП.
Ранее сообщалось, что подмосковная самбистка Эльмира Кахраманова завоевала золотую медаль на Играх БРИКС.
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