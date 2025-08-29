Украинского шахматиста уличили в жульничестве и лишили звания
Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) лишила звания гроссмейстера Кирилла Шевченко, уроженца Украины, выступающего за Румынию, сообщается на сайте организации.
Шевченко признан виновным в жульничестве во время командного чемпионата Испании — он неоднократно уходил в туалет в ходе партий, где прятал мобильные телефоны и записки.
Ранее ФИДЕ уже назначила ему дисквалификацию сроком на три года, один из которых — условно, то есть фактический срок отстранения составил два года; это наказание оставлено в силе. Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник выразил недовольство двухлетней дисквалификацией и призвал ужесточить санкции.
