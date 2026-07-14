В Госдуме посоветовали Плющенко следить за словами

14 июля 2026, 14:08

Депутат Журова посоветовала фигуристу Плющенко быть аккуратнее в высказываниях

Евгений Плющенко (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что фигурист Евгений Плющенко должен быть аккуратнее в своих высказываниях. Ее слова передает РИА Новости.





Поводом стали слова спортсмена о переходе его сына Александра под флаг Азербайджана. Он заявил, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

«Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально. А он сказал «деградирует», и все уцепились за это слово и отреагировали», — отметила Журова.