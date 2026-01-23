В Петербурге состоится марафон «Дорога жизни»
В Санкт-Петербурге 25 января состоится марафон «Дорога жизни», посвященный 82-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом рассказал руководитель спортивных проектов «Лиги Героев» Назарий Коломиец.
В 2026 году марафон «Дорога жизни» проведут уже в 57-й раз. С 2022 года организацию спортивного мероприятия на себя взяла «Лига Героев».
«Для нас "Дорога жизни" — прежде всего социальный и глубоко патриотический проект, а уже затем спортивное событие. Поэтому главная задача — поддерживать высочайший уровень организации, достойный мужества и героизма жителей и защитников блокадного Ленинграда», — рассказал Коломиец «Петербургскому дневнику».
Он подчеркнул, что в России нет равнодушных к этой странице истории. Так, с каждым годом в забеге принимает участие все больше людей, в том числе сами блокадники и их дети, внуки и правнуки. В этом году на старт выйдут более семи тысяч участников.
Коломиец уточнил, что ключевой новацией этого года стал онлайн-забег. Теперь все желающие могут принять участие в мероприятии, даже при отсутствии возможности приехать в Петербург. Для этого с 15 по 20 февраля необходимо пробежать одну из четырёх дистанций в любом месте. За это полагается медаль финишёра.
На сегодняшний день на онлайн-забег уже зарегистрировались 170 человек не только из России, но и из Белоруссии, Армении, Молдавии и даже Австралии. Таким образом, «Дорога жизни» смогла объединить не только поколения, но и континенты, заключил Коломиец.