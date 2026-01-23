В Петербурге состоится марафон «Дорога жизни»

23 января 2026, 13:03

В Санкт-Петербурге 25 января состоится марафон «Дорога жизни», посвященный 82-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом рассказал руководитель спортивных проектов «Лиги Героев» Назарий Коломиец.





В 2026 году марафон «Дорога жизни» проведут уже в 57-й раз. С 2022 года организацию спортивного мероприятия на себя взяла «Лига Героев».





«Для нас "Дорога жизни" — прежде всего социальный и глубоко патриотический проект, а уже затем спортивное событие. Поэтому главная задача — поддерживать высочайший уровень организации, достойный мужества и героизма жителей и защитников блокадного Ленинграда», — рассказал Коломиец «Петербургскому дневнику».