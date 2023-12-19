В Подмосковье пройдет хоккейный ретро-матч команд «Химик» и «Спартак»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Ветераны команды «Химик» выйдут на лед в ретро-матче, в рамках празднования 70-летия хоккейного клуба. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
20 декабря в Воскресенске состоится торжественное празднование юбилея старейшего подмосковного клуба «Химик» и ретро-матч с участием звезд отечественного хоккея из команд «Химика» и «Спартака».
Играть за клуб «Химик» выйдут чемпион мира Валерий Каменский, двукратный обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Вячеслав Козлов, серебряный призёр Олимпийских игр Валерий Зелепукин, чемпион мира Герман Титов, лучший иностранный игрок за всю историю чемпионатов Норвегии Александр Смирнов, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов СССР Андрей Яковенко, обладатель приза «Известий» в составе сборной СССР Сергей Востриков, чемпион России Сергей Королёв, обладатель Кубка федерации хоккея Франции Николай Давыдкин, серебряные призёры чемпионата Европы среди юниоров Борис Веригин и Вадим Привалов.
За хоккейный клуб «Спартак» сыграют семикратный чемпион мира Александр Якушев, бронзовый призер Олимпийских игр Даниил Марков, двукратный чемпион мира Владимир Зубков, чемпион СССР Алексей Костылев, бладатель Кубка европейских чемпионов Леонид Канарейкин, обладатель Кубка Шпенглера Юрий Ящин, пятикратный чемпион Венгрии Аркадий Андреев, чемпион России Олег Бурлуцкий и победитель высшей лиги чемпионата России Георгий Евтюхин.
Стоит отметить, что перед началом матча для гостей будут организованы мастер-классы, викторина «Славная история воскресенского хоккея, автограф-сессия с чемпионами ВХЛ и фотозона с Кубком Петрова.
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Играть за клуб «Химик» выйдут чемпион мира Валерий Каменский, двукратный обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Вячеслав Козлов, серебряный призёр Олимпийских игр Валерий Зелепукин, чемпион мира Герман Титов, лучший иностранный игрок за всю историю чемпионатов Норвегии Александр Смирнов, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов СССР Андрей Яковенко, обладатель приза «Известий» в составе сборной СССР Сергей Востриков, чемпион России Сергей Королёв, обладатель Кубка федерации хоккея Франции Николай Давыдкин, серебряные призёры чемпионата Европы среди юниоров Борис Веригин и Вадим Привалов.
Стоит отметить, что перед началом матча для гостей будут организованы мастер-классы, викторина «Славная история воскресенского хоккея, автограф-сессия с чемпионами ВХЛ и фотозона с Кубком Петрова.
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Мира Полтева