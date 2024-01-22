В Подмосковье состоятся соревнования по лыжам «Кубок олимпийского чемпиона А.Легкова»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В гонке примут участие прядка двух тысяч человек.
«Для участников будут подготовлены несколько дистанций, подходящих разным возрастным категориям и уровням подготовки — 1, 3, 5 и 10 км. На масс-старт смогут выйти любители лыжного спорта от 10 лет и младше, а самая возрастная группа начинается с 61 года. Стиль прохождения дистанций — свободный», — отметили в министерстве.
Стоит отметить, что для всех желающих перед заездами проведут мастер-класс от Александра Легкова, а после финиша смогут получить автограф знаменитого спортсмена.
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