В Польше самокатчик выехал на поле во время футбольного матча
В Польше самокатчик выехал на поле во время футбольного матча. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.
Чрезвычайное происшествие случилось во время матча Второй лиги Польши (третьего дивизиона) между командами «Сталь» (Сталева-Воля) и «Легия Варшава 2». На последних минутах игры болельщик выехал на футбольное поле на электросамокате.
Отмечается, что нарушитель довольно долго спокойно катался по газону, несмотря на игроков. Арбитр матча остановил игру. Стюарды бросились наперерез самокатчику, но он с лёгкостью ушёл от погони и беспрепятственно покинул территорию стадиона. Задержать его так и не удалось.
Ранее сообщалось об инциденте в Москве. Фанаты устроили массовую драку на матче «Торпедо» — «СКА-Хабаровск».
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