В Раменском юным хоккеистам вручили благодарственные письма

05 марта 2026, 18:45

Фото: администрация г.о. Раменский

Хоккейные команды «Раменское» блестяще выступили на III этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в дивизионе «Центральный».





Команда 2009-2010 г.р. под руководством тренера Дмитрия Петровича Тимофеева стала победителем турнира и заняла первое место. С 1 по 8 февраля в деревне Большой Суходол Нижегородской области ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки, сплочённость и уверенную игру. Впереди — суперфинал, где команда поборется за звание сильнейшей.



Фото: администрация г.о. Раменский

Команда 2011-2012 г.р. (тренер Валерий Владимирович Раков) завоевала серебряные медали. С 9 по 16 февраля юные хоккеисты прошли турнир без поражений, уступив лишь в решающем матче. Их характер и стремление к победе заслуживают особого уважения.



Фото: администрация г.о. Раменский

Команда 2015-2016 г.р. (тренер Никита Александрович Зилин) также поднялась на пьедестал, заняв второе место. С 17 по 24 февраля ребята достойно боролись за награды и показали отличный результат, подтвердив большой потенциал.



Глава Раменского округа Эдуард Малышев подчеркнул, что в этом сезоне все три команды стали победителями областных соревнований среди коллективов физической культуры, а также выиграли II этап «Золотой шайбы». На торжественной церемонии 5 марта он вручил юным спортсменам благодарственные письма, отметив вклад каждого — хоккеистов — за самоотдачу, дисциплину и волю к победе, тренеров — за профессионализм, терпение и умение раскрывать потенциал ребят, родителей — за поддержку и участие, без которых такие достижения были бы невозможными.





«Желаю вам дальнейших побед, неиссякаемой энергии и новых спортивных достижений. Вперёд к новым вершинам!» — заключил Малышев.