В сборной Катара заявили, что матч с Россией даст ценный опыт перед ЧМ-2026

05 сентября 2025, 11:13

Фото: iStock/Rafa Jodar

Глава пресс-службы сборной Катара Саад Аль-Кувари заявил, что матч с Россией даст ценный опыт в подготовке к Чемпионату мира по футболу 2026.





По его словам, которые приводит Metaratings.ru, это не первая встреча сборных России и Катара на одном поле.

«Мы не в первый раз встречаемся со сборной России. Игра с Россией даст нам ценный опыт в подготовке к ЧМ-2026», — заявил Аль-Кувари.