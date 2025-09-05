В сборной Катара заявили, что матч с Россией даст ценный опыт перед ЧМ-2026
Глава пресс-службы сборной Катара Саад Аль-Кувари заявил, что матч с Россией даст ценный опыт в подготовке к Чемпионату мира по футболу 2026.
По его словам, которые приводит Metaratings.ru, это не первая встреча сборных России и Катара на одном поле.
«Мы не в первый раз встречаемся со сборной России. Игра с Россией даст нам ценный опыт в подготовке к ЧМ-2026», — заявил Аль-Кувари.Матч между национальными командами состоится в воскресенье, 7 сентября, на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в городе Эр-Райян. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что тысяча болельщиков Иордании прибыла в Москву на матч со сборной России.