Достижения.рф

В сборной Катара заявили, что матч с Россией даст ценный опыт перед ЧМ-2026

Фото: iStock/Rafa Jodar

Глава пресс-службы сборной Катара Саад Аль-Кувари заявил, что матч с Россией даст ценный опыт в подготовке к Чемпионату мира по футболу 2026.



По его словам, которые приводит Metaratings.ru, это не первая встреча сборных России и Катара на одном поле.

«Мы не в первый раз встречаемся со сборной России. Игра с Россией даст нам ценный опыт в подготовке к ЧМ-2026», — заявил Аль-Кувари.
Матч между национальными командами состоится в воскресенье, 7 сентября, на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в городе Эр-Райян. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что тысяча болельщиков Иордании прибыла в Москву на матч со сборной России.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0