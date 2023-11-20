В Дубне стартовал турнир по самбо «Русские богатыри»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Масштабный турнир по самбо «Русские богатыри» торжественно открыли в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Турнир посвящен 85 годовщине основания вида спортивного единоборства – самбо.
В турнире приняли участие свыше 300 спортсменов из Московской, Тверской и Ярославской областей. Церемонию открытия провел глава глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Стоит отметить, что вход на турнир для зрителей был свободный. Соревнования проходили на базе ДС «Радуга».
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В турнире приняли участие свыше 300 спортсменов из Московской, Тверской и Ярославской областей. Церемонию открытия провел глава глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
«Самбо – спорт сильных людей. Процитирую очень правильные, по себе знаю, слова нашего президента Владимира Владимировича Путина: «Самбо воспитывает и закаляет характер, все те качества, которые нужны не только на спортивной арене, но и в жизни. Человек, овладевший его приёмами, уверен в себе, в своих силах. Он знает, что может постоять за себя и защитить другого», - поделился Максим Тихомиров.
Стоит отметить, что вход на турнир для зрителей был свободный. Соревнования проходили на базе ДС «Радуга».
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Мира Полтева