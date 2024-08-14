Васильев назвал Ушакова легендарнейшим спортсменом

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил соболезнования в связи со смертью биатлониста Александра Ушакова, отметив, что последний был легендарным профессионалом, ставшим для многих примером.
«Выдающийся спортсмен, он в последние годы сильно болел. Мы старались его поддерживать и материально, и морально. Очень большая утрата. Один из легендарнейших спортсменов советской эпохи. Он являлся примером для всех. Очень дисциплинированный, аккуратный человек. Александр Андреевич был одним из тех людей, на которых равнялись», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Васильев.
Напомним, в составе эстафетной сборной СССР Александр Ушаков трижды выигрывал «золото» на чемпионатах мира.
Ранее сообщалось, что знаменитая советская бегунья, мастер спорта СССР Ирина Подъяловская скончалась на 65-м году жизни.
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