Вратарь «Авангарда» раскрыл почему российские голкиперы стали лучшими в мире
Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков, признанный лучшим голкипером прошлого сезона КХЛ, высказался о доминировании российских вратарей на мировой арене. Об этом стало известно 30 июля.
Отвечая на вопрос, являются ли отечественные стражи ворот сильнейшими в мире, 30-летний хоккеист ответил утвердительно, пишет «РБ Спорт». Вместе с тем Серебряков затруднился назвать кого-то одного лучшего среди соотечественников, отметив, что у каждого есть свой уникальный стиль и яркие моменты. По его словам, выделить кого-либо крайне сложно благодаря глубокой и разносторонней школе подготовки.
Главную причину успеха российских голкиперов он видит в системном подходе: своевременном появлении профильных тренеров, организации специализированных вратарских сборов и огромной любви к труду. Серебряков подчеркнул, что отечественные вратари не только много работают, но и получают от этого искреннее удовольствие, а фундаментом достижений считает сильнейшую тренерскую школу в этом амплуа.
Ранее губернатор Челябинской области отметил вклад южноуральской школы в российский хоккей. Подробности в нашем материале.
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