Жители Кузбасса приняли участие во Всероссийском дне «Кросс нации»

22 сентября 2025, 10:06

Фото: iStock/Pavel1964

Спортсмены Кемеровской области присоединились ко Всероссийскому дню «Кросс нации». Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональную администрацию.





Для кузбассовцев подготовили различные дистанции. Каждый спорстмен мог выбрать подходящую по возрасту и возможностям.





«Кузбасс ежегодно показывает высокие результаты в соревнованиях разного уровня. Наши спортсмены — отличный пример для жителей, уже более 60% кузбассовцев систематически занимаются спортом», — приводит издание слова главы Кузбасса Ильи Середюка.

