Жители Кузбасса приняли участие во Всероссийском дне «Кросс нации»
Спортсмены Кемеровской области присоединились ко Всероссийскому дню «Кросс нации». Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональную администрацию.
Для кузбассовцев подготовили различные дистанции. Каждый спорстмен мог выбрать подходящую по возрасту и возможностям.
«Кузбасс ежегодно показывает высокие результаты в соревнованиях разного уровня. Наши спортсмены — отличный пример для жителей, уже более 60% кузбассовцев систематически занимаются спортом», — приводит издание слова главы Кузбасса Ильи Середюка.
Отмечается, что в Кемерове в забеге приняли участие порядка 900 человек, в Юрге — более 300, а в Анжеро-Судженске — около 200.
Тем временем в столице на старт забега в дистанции 42,2 км Московского марафона вышли 20 тысяч спортсменов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на директора марафона Дмитрия Тарасова. Всего на мероприятие зарегистрировались 50 тысяч участников из 65 стран.
«Около 70% участников — жители Москвы, остальные приехали к нам из других стран и городов. Из общего количества зарегистрированных участников около половины — это люди, которые впервые вышли на старт Московского марафона, и 20% тех, кто никогда не выходили на старт ни одного бегового сообщества», — рассказал Тарасов.
Он добавил, что на сегодняшний день в Москве увлекаются бегом около одного миллиона человек.