Собянин: В 2024 года в Москве провели более 900 бесплатных экскурсий

Фото: сайт Кремля
В 2024 году в Москве провели более 900 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
«В рамках акции «Московские истории» в прошлом году мы организовали более 680 бесплатных экскурсий по Москве, которые посетили более 15,5 тыс. человек. К началу октября этого года уже проведено более 900 бесплатных экскурсий, которые посетили более 23,7 тыс. человек», — написал Собянин.
Столичный градоначальник уточнил, что в последних экскурсиях сентября «Московских историй» задействовали почти 300 профессиональных гидов, которые провели более 500 экскурсий на 76 площадках. Мероприятия посетили порядка 15 тысяч гостей.
Чаще всего москвичи и гости столицы посещали Останкинскую башню, обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе с аудиогидом, экскурсию в Московском зоопарке «Животный мир разных континентов» и экскурсию «В поисках Красных ворот».
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Элина Позднякова