Академик РАН Шляхто призвал беречь здоровье с молодости

10 августа 2026, 17:57

Фото: iStock/Peera_Sathawirawong

Современная диагностика позволяет поддерживать здоровье и нацелена на качественное долголетие. Об этом рассказал руководитель Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.





В разговоре с «Петербургским дневником» он подчеркнул, что здоровый человек немыслим без здорового сердца. Тем не менее часто болезнь является вершиной айсберга, которой предшествуют невидимые факторы риска.





«Ключевой принцип здесь — беречь здоровье с молодости. Если до 50 лет у вас нет факторов риска, после этого рубежа вам гарантировано еще 15 лет активной жизни без тяжелых болезней», — уточнил Шляхто.