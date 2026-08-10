Академик РАН Шляхто призвал беречь здоровье с молодости
Современная диагностика позволяет поддерживать здоровье и нацелена на качественное долголетие. Об этом рассказал руководитель Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.
В разговоре с «Петербургским дневником» он подчеркнул, что здоровый человек немыслим без здорового сердца. Тем не менее часто болезнь является вершиной айсберга, которой предшествуют невидимые факторы риска.
«Ключевой принцип здесь — беречь здоровье с молодости. Если до 50 лет у вас нет факторов риска, после этого рубежа вам гарантировано еще 15 лет активной жизни без тяжелых болезней», — уточнил Шляхто.
Врач добавил, что при нормальном давлении, физической активности, качественном и отсутствии вредных привычек и лишнего веса продолжительность здоровой жизни увеличивается для мужчин на 12 лет, а для женщин — на 14.
По словам Шляхто, можно заниматься быстрой ходьбой, плавать, работать в саду и много двигаться в повседневной жизни даже при отсутствии спорта. Сейчас люди живут дольше благодаря совершенствованию диагностики, а все современные программы нацелены на здоровое долголетие, заключил Шляхто.