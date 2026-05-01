Бабл-ти признали опасным для здоровья
Бабл-ти признали опасным для здоровья — выяснилось, что добавляемые в него шарики тапиоки в некоторых случаях приводят к кишечной непроходимости и удушью. Об этом изданию «Осторожно, новости» сообщила старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета Екатерина Титова.
По ее мнению, если есть тапиоку во время разговора или в спешке, крупные и вязкие шарики могут попасть в дыхательные пути вместо пищевода. Это может привести к удушью.
Кроме того, Титова подчеркнула, что чрезмерное употребление тапиоки без достаточного количества воды может привести к слипанию шариков в комок и последующей кишечной непроходимости. Биолог также не рекомендовала давать тапиоку детям младше пяти лет.
Ранее диетолог Марина Вилкова заявила, что употребление сладких сиропов в энергетических и газированных напитках может привести к нарушению работы кишечника.
