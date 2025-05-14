Биолог перечислил самые опасные для здоровья комнатные растения

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Растения семейства ароидных и молочайных могут быть опасными для здоровья людей, они вызывают аллергию и жжение кожи. Об этом предупредил биолог, агроном Михаил Воробьев.
Он отметил, что нет комнатных растений, которые несут смертельную опасность, однако некоторые могут негативно отразиться на здоровье.
Кроме того, некоторую опасность несут все молочайные (молочай ребристый, молочай блестящий и пуансеттия), в которых содержится белый сок.
Специалист уточнил, что сами по себе растения не могут нанести вреда, пока, например, не начать обрезать их.
В свою очередь гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT заявила, что некоторые лесные и садовые ягоды, зелень и фрукты активно «впитывают» радионуклиды из почвы.
Специалист подчеркнула, что ни варка, ни вымачивание не помогают отчистить продукт от радиационного загрязнения.
Она пояснила, что радионуклиды накапливаются в организме и могут вызвать заболевания щитовидной железы и общее снижение иммунитета. Кроме того, они могут привести к онкологии.
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«К ним относится семейство ароидных — антуриум, диффенбахия, сциндапсус золотистый и калла. В их соке есть алкалоиды, которые могут вызвать расстройство желудка и сильную аллергическую реакцию, вплоть до отёка», — рассказал Воробьёв «Москве 24».
Кроме того, некоторую опасность несут все молочайные (молочай ребристый, молочай блестящий и пуансеттия), в которых содержится белый сок.
Специалист уточнил, что сами по себе растения не могут нанести вреда, пока, например, не начать обрезать их.
В свою очередь гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT заявила, что некоторые лесные и садовые ягоды, зелень и фрукты активно «впитывают» радионуклиды из почвы.
«Наиболее опасны в этом отношении черника, клюква, смородина и в меньшей степени крыжовник. Среди грибов особенно опасны польский гриб, маслята и рыжики, грузди, волнушки и подберёзовики. Менее опасны лисички. Заражённой может быть рыба, которая в основном обитает на дне водоёмов, — налим, лещ, карп, щука», — рассказала Кашух.
Специалист подчеркнула, что ни варка, ни вымачивание не помогают отчистить продукт от радиационного загрязнения.
Она пояснила, что радионуклиды накапливаются в организме и могут вызвать заболевания щитовидной железы и общее снижение иммунитета. Кроме того, они могут привести к онкологии.
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Элина Позднякова