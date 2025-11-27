День борьбы со СПИДом отметят 1 декабря в России
1 декабря 2025 года отметят Всемирный день борьбы со СПИДом. В эту дату традиционно проводятся мероприятия, которые рассказывают об опасности ВИЧ-инфекции, способах защиты от нее и возможностях лечения.
К концу прошлого года мир добился значительных успехов – было спасено почти 27 миллионов жизней. За 14 лет число новых случаев заражения ВИЧ сократилось на 40%, а на 54% – число смертей. Кроме того, 77% всех людей, живущих с этим заболеванием, в 2024-м получали антиретровирусную терапию (АРТ) – это около 31,6 миллионов человек.
В России ВИЧ ежегодно заражаются более 50 тысяч человек. Пораженность инфекцией в прошлом году составила 831,4 на 100 тысяч жителей страны. Поскольку заболевание носит хронический характер, этот показатель продолжал увеличиваться. Также постоянно растет число обследований населения на ВИЧ. В 2024-м оно составило 52 миллиона человек – это на 83,6 % больше в сравнении с 2014 годом.
В 2025-м тема Всемирного дня борьбы со СПИДом – «От вызовов – к преобразованиям в ответе на ВИЧ». В период с 24 ноября по 5 декабря Роспотребнадзор организует Горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции.
Отметим, что за последние три года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Московской области снизился почти на 11%.
