День борьбы со СПИДом отметят 1 декабря в России

27 ноября 2025, 13:17

Фото: iStock/David Gyung

1 декабря 2025 года отметят Всемирный день борьбы со СПИДом. В эту дату традиционно проводятся мероприятия, которые рассказывают об опасности ВИЧ-инфекции, способах защиты от нее и возможностях лечения.