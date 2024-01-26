Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Депздрав Москвы решил отказаться от аудиозаписи приема у гинеколога

Депздрав Москвы решил отказаться от аудиозаписи приема у гинеколога

26 января 2024, 14:24
Фото: iStock/demaerre

Фото: iStock/demaerre

Московские чиновники продолжат записывать приемы пациентов обезличено.
Московские чиновники гарантируют, что записи не будут привязаны к медкартам пациентов об этом были внесены уточнения в приказ.

Записи будут храниться не более месяца. Примечательно, что медицинская организация обязуется нести ответственность за сохранение врачебной тайны. Так как доверить тайны можно не всем, приемы у гинекологов записывать перестанут.


Департамент здравоохранения Москвы ввел данную систему в первую очередь для того, что бы снизить число конфликтных ситуаций, систематически возникающих на приемах у врачей. По мнению сотрудников госаппарата подобные меры заставят московских докторов вести себя этичнее по отношению к пациентам.

Напомним, в конце 2023 года Департамент здравоохранения Москвы выпустил соответствующий приказ о том, что для врачей поликлиник Москвы введут перечень запрещённых для произношения слов, а для контроля за выполнением требований в кабинетах будут размещены аудиозаписывающие устройства.

Читайте также:

В поликлиниках Москвы введут аудиозапись и запретные для врачей слова

Врач-эндокринолог Павлова перечислила риски от употребления кефира на ночь

В Подмосковья диспансеризацию прошли свыше трех миллионов человек
#качество
#технологии
#человек
#запись
#больница
#поликлиника
#гинеколог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Круглова заявила об опасности устаревших пищевых привычек
26 января 2024, 16:11

Фото: istockphoto.com/Malkovstock

Диетолог Наталья Круглова заявила, что устаревшие пищевые привычки могут приводить к набору лишнего веса.
Она пояснила, что устаревшими являются те привычки, которые не несут никакой целесообразной пользы и остаются лишь потому, что относятся к каким-либо психологическим травмам.

«Достаточно распространённые привычки, которые стоит пересмотреть, — это есть все блюда с хлебом, добавлять сахар во все напитки, заканчивать каждый приём пищи чем-то сладким. Также есть в обед первое, второе и компот, доедать обязательно до конца и невозможность оставить какую-то еду на тарелке. Использовать еду в качестве награды для себя или для своих близких, утешать себя едой», — добавила в беседе с RuNews24.ru Круглова.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о возможности негативного воздействия регулярного употребления кефира, ряженки и простокваши перед сном на здоровье.

Читайте также:

Врач-эндокринолог Павлова перечислила риски от употребления кефира на ночь

Диетолог Комиссарова: От бактерий на яйце не избавиться с помощью мытья

Диетолог Ионова опровергла миф о пользе моркови и черники для зрения человека
#здоровье
#врач
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач предупредила о высыпаниях на теле после курения вейпов
Врач Аппалуп рассказала об отравлении клеток крови при курении вейпов
26 января 2024, 15:47

Фото: IStock/chanakon laorob

Курение вейпов может привести к проблемам не только с лёгкими, но и с кровью. Содержащийся в курительной жидкости глицерин отравляет клетки печени и сосуды, рассказала в эфире «Радио 1» главный врач Московского областного Центра крови Мария Аппалуп.
«Основа вейповой жидкости сделана на глицерине. Это сложная для организма субстанция, которая, попадая в организм через лёгкие, вызывает целый ряд эффектов, она отравляет и сосуды, и клетки крови», — отметила врач.
Вейпы опасны своим бесконтрольным потреблением. Так, организм человека отравляется большим количеством вредных веществ на постоянной основе. Это может привести к проблемам со свёртываемостью крови.
«Вейп отравляет клетки печени и сосудов таким образом, что снижается потенциал свёртывания крови. Бывали случаи, когда человек покурил побольше вейпа вечером, а утром у него по всему лицу и телу сыпь, которая связана со снижением факторов свертывания. При несчастных случаях, авариях или повреждениях плохая свёртываемость крови может привести к фатальным последствиям», — заключила Мария Аппалуп.
Читайте также:

В России могут полностью запретить продажу вейпов

Курить разрешается? Почему суд наказал школу из-за хулигана с сигаретой на уроке

Патологоанатом Буланов рассказал, как электронные сигареты влияют на лёгкие
#врач
#вейпы
#кровь
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Специалист по лучевой диагностике Фомиченко назвал три главных правила МРТ-исследования
26 января 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для того, чтобы магнитно-резонансная томография (МРТ) получилась максимально информативной, пациент должен правильно подготовиться и настроиться, об этом рассказал заведующий отделением лучевой диагностики МОДКТОБ Антон Фомченко, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Первое правил — никаких металлических предметов. Все украшения, ключи, ремень, телефон нужно оставить за дверью. Второе правило: МРТ-исследование иногда занимает немало времени. Поэтому надо набраться терпения и быть готовым к тому, что придется долго просто лежать», — сказал Фомченко.

Он добавил, что пациенту на время проведения исследования дают специальную грушу, с помощью которой он может подать сигнал врачу. В случае необходимости, процедуру можно прервать, хоть это и нежелательно.

«Третье правило — лежать надо полностью неподвижно. Чем строже пациент исполнит это правило, тем точнее и информативнее будет результат МРТ», — отметил врач.

Магнитно-резонансная томография позволяет получить точные снимки сосудов и мягких тканей, она используется при диагностике различных опухолей, воспалений и иного другого.

Читайте также:

Жительница Щёлкова чуть не умерла от самолечения

Нарколог рассказал о шокирующих последствиях курения при беременности

Врач-эндокринолог Павлова перечислила риски от употребления кефира на ночь
#здоровье
#здравоохранение
#медицина
#мрт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Щёлкова чуть не умерла от самолечения
26 января 2024, 13:47

Фото: пресс-служа Минздрава МО

69-летняя жительница Щёлкова попала в больницу из-за передозировки калия, который она принимала «для здоровья», сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Пациентка поступила с жалобами на тяжесть и судороги в ногах и нарушения сердечного ритма. Она рассказала, что для сердца она принимает специальные препараты и ест богатые калием продукты — бобы, курагу, отруби и пр. Анализ показал, что нормы содержания калия в крови пациентки превышены в два раза. Это могло вызвать паралич дыхания и остановку сердца», — отмечается в сообщении.

Пациентку начали лечить специальными капельницами, и через десять дней содержание калия в крови нормализовалось. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её выписали на амбулаторное наблюдение.

Читайте также:

В Подмосковья диспансеризацию прошли свыше трех миллионов человек

Врач-эндокринолог Павлова перечислила риски от употребления кефира на ночь

Нарколог рассказал о шокирующих последствиях курения при беременности
#щёлково
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковья диспансеризацию прошли свыше трех миллионов человек
26 января 2024, 13:27

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 3 миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Диспансеризация для жителей региона приводится каждый год для выявление различных заболеваний на ранней стадии.

«Диспансеризация и профосмотры позволяют выявить болезни на ранней стадии, когда они эффективнее поддаются лечению. В 2023 году в Подмосковье диспансеризацию и профилактические осмотры прошли свыше 3,2 млн человек в возрасте старше 18 лет. Обследование позволило выявить у них почти 130 тыс. различных заболеваний, о которых эти пациенты раньше не подозревали», — поделилась первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что благодаря диспансеризации выявили 120 тысяч сердечно-сосудистых заболеваний, 7 тысяч случаев сахарного диабета и 2,6 тысяч случаев онкологии.

Читайте также:

Врач-эндокринолог Павлова перечислила риски от употребления кефира на ночь

Подмосковный центр охраны материнства и детства получил оборудование на 60 млн рублей

На форуме «Мы рядом» в Подмосковье медики обсудили планы развития здравоохранения
#подмосковье
#диспансеризация
#человек
#светлана стригункова
#пациенты
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач-эндокринолог Павлова перечислила риски от употребления кефира на ночь
Эндокринолог Павлова: употребление кефира на ночь ведет к диабету и ожирению
26 января 2024, 11:13

Фото: iStock/Fascinadora

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о возможности негативного воздействия регулярного употребления кефира, ряженки и простокваши перед сном на здоровье. Об этом сообщает радио Sputnik.
Отмечается, что при регулярном употреблении вышеперечисленных продуктов может усилиться риск развития диабета и ожирения. По словам специалиста, кефир, ряженка и простокваша обладают высоким инсулиновым индексом, что способно вызвать нарушение обмена веществ.

Павлова добавила, что также будет происходить набор жировой ткани, что лишь усилит происходящий сейчас «век эпидемии ожирения».

Ранее нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова назвала ожирение – глобальной проблемой современности. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что выявить проблему на ранней стадии можно и в домашних условиях.

Читайте также:

Диетолог Комиссарова: От бактерий на яйце не избавиться с помощью мытья

Нутрициолог раскрыла, как с помощью рулетки выявить ожирение

Диетолог Ионова опровергла миф о пользе моркови и черники для зрения человека
#диетолог
#нарушение
#ожирение
#врач
#люди
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог рассказал о шокирующих последствиях курения при беременности
Нарколог Холдин предупредил о вреде курения при беременности
26 января 2024, 10:49

Фото: iStock/MychkoAlezander

Курение при беременности отрицательно сказывается на организме женщины и здоровье ее будущего ребенка. О необходимости отказа от курения во время вынашивания малыша рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.
«Курение во время вынашивания оказывает негативное влияние на ребёнка. Малыш хуже набирает вес и развивается с отставанием. Кроме того, курение может вызывать и усугублять у женщины токсикоз — состояние, осложняющее течение беременности», – предупредил Холдин.

Он добавил, что курение может привести к преждевременным родам. Также вырастает риск возникновения преэклампсии — это состояние, когда у беременной сильно повышается давление. При курении будущая мать активно теряет белок, что приводит к отекам. Все это отрицательно влияет на здоровье будущего ребенка, а также самой матери.

Холдин подчеркнул, что электронные сигареты вредят организму беременной женщины также сильно, как и обычные.

Читайте также:

В России могут полностью запретить продажу вейпов

Эндокринолог Тлиф рассказала, как сохранить репродуктивное здоровье детей

Люберецкие врачи помогли пациентке родить ребёнка-богатыря
#сигареты
#курение
#здоровье
#мать
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный центр охраны материнства и детства получил оборудование на 60 млн рублей
26 января 2024, 10:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лёгкое медицинское оборудование стоимостью более 60 млн рублей поставили в Московский областной центр в минувшем году, техника применяется для различных методов диагностики, а также лечебных процедур, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В диагностическое отделение поступил передвижной рентгенологический цифровой аппарат стоимостью более 6,9 млн рублей. Родильный блок получили реанимационные системы на сумму 13,5 млн рублей, аппарат УЗИ за 5 млн рублей, фетальные мониторы для матери и плода стоимостью более миллиона рублей и ряд других аппаратов», — цитируются в сообщении слова главврача центра Татьяны Мельник.

Новая техника поступила также в Стационарное отделение №2 — Детскую больницу. Большая часть аппаратов предназначена операций и диагностики.

Медицинское оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Читайте также:

Для 18 тыс жителей Электрогорска открыли обновлённую поликлинику

В российской медицине начали использовать искусственный интеллект

На форуме «Мы рядом» в Подмосковье медики обсудили планы развития здравоохранения
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Шуров предостерёг от самоназначений себе ноотопов
25 января 2024, 21:10

Фото: istockphoto.com/dikushin

Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявил, что ноотопы, хотя и способны улучшить работу мозга, назначать их самим себе самостоятельно всё же не стоит.
Он также напомнил, что доказательная база работы таких препаратов маленькая, однако их удовлетворительную работу показывает клинический опыт.

«Ноотропы, они же нейрометаболические стимуляторы — очень спорная группа. Все препараты, используемые у нас, не допущены на американский рынок. По каким и были клинические исследования — на уровне доказательности C, близком к плацебо. <…> Не надо подменять собой врачей, особенно когда мы говорим о вмешательстве в деятельность головного мозга. Есть проблемы — идёте к специалистам, подбираете план лечения. Сами себе вы не можете назначить препарат», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.

Он добавил, что самостоятельный приём ноотопов может обернуться негативными побочными эффектами, которые перекроют положительное влияние таких препаратов.

Читайте также:

Психиатр Шуров предрёк печальный конец для Бритни Спирс

Психиатр Рудов рассказал, как пережить развод

В Подмосковье дети с РПП могут получить медицинскую помощь в областном центре
#препараты
#психиатр
#здоровье
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф