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В Подмосковья диспансеризацию прошли свыше трех миллионов человек

26 января 2024, 13:27
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 3 миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Диспансеризация для жителей региона приводится каждый год для выявление различных заболеваний на ранней стадии.

«Диспансеризация и профосмотры позволяют выявить болезни на ранней стадии, когда они эффективнее поддаются лечению. В 2023 году в Подмосковье диспансеризацию и профилактические осмотры прошли свыше 3,2 млн человек в возрасте старше 18 лет. Обследование позволило выявить у них почти 130 тыс. различных заболеваний, о которых эти пациенты раньше не подозревали», — поделилась первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


Стоит отметить, что благодаря диспансеризации выявили 120 тысяч сердечно-сосудистых заболеваний, 7 тысяч случаев сахарного диабета и 2,6 тысяч случаев онкологии.

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#болезни
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Жительница Щёлкова чуть не умерла от самолечения
26 января 2024, 13:47

Фото: пресс-служа Минздрава МО

69-летняя жительница Щёлкова попала в больницу из-за передозировки калия, который она принимала «для здоровья», сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Пациентка поступила с жалобами на тяжесть и судороги в ногах и нарушения сердечного ритма. Она рассказала, что для сердца она принимает специальные препараты и ест богатые калием продукты — бобы, курагу, отруби и пр. Анализ показал, что нормы содержания калия в крови пациентки превышены в два раза. Это могло вызвать паралич дыхания и остановку сердца», — отмечается в сообщении.

Пациентку начали лечить специальными капельницами, и через десять дней содержание калия в крови нормализовалось. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её выписали на амбулаторное наблюдение.

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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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Врач-эндокринолог Павлова перечислила риски от употребления кефира на ночь
Эндокринолог Павлова: употребление кефира на ночь ведет к диабету и ожирению
26 января 2024, 11:13

Фото: iStock/Fascinadora

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о возможности негативного воздействия регулярного употребления кефира, ряженки и простокваши перед сном на здоровье. Об этом сообщает радио Sputnik.
Отмечается, что при регулярном употреблении вышеперечисленных продуктов может усилиться риск развития диабета и ожирения. По словам специалиста, кефир, ряженка и простокваша обладают высоким инсулиновым индексом, что способно вызвать нарушение обмена веществ.

Павлова добавила, что также будет происходить набор жировой ткани, что лишь усилит происходящий сейчас «век эпидемии ожирения».

Ранее нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова назвала ожирение – глобальной проблемой современности. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что выявить проблему на ранней стадии можно и в домашних условиях.

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#питание
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Нарколог рассказал о шокирующих последствиях курения при беременности
Нарколог Холдин предупредил о вреде курения при беременности
26 января 2024, 10:49

Фото: iStock/MychkoAlezander

Курение при беременности отрицательно сказывается на организме женщины и здоровье ее будущего ребенка. О необходимости отказа от курения во время вынашивания малыша рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.
«Курение во время вынашивания оказывает негативное влияние на ребёнка. Малыш хуже набирает вес и развивается с отставанием. Кроме того, курение может вызывать и усугублять у женщины токсикоз — состояние, осложняющее течение беременности», – предупредил Холдин.

Он добавил, что курение может привести к преждевременным родам. Также вырастает риск возникновения преэклампсии — это состояние, когда у беременной сильно повышается давление. При курении будущая мать активно теряет белок, что приводит к отекам. Все это отрицательно влияет на здоровье будущего ребенка, а также самой матери.

Холдин подчеркнул, что электронные сигареты вредят организму беременной женщины также сильно, как и обычные.

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#сигареты
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#здоровье
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#женщины
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Подмосковный центр охраны материнства и детства получил оборудование на 60 млн рублей
26 января 2024, 10:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лёгкое медицинское оборудование стоимостью более 60 млн рублей поставили в Московский областной центр в минувшем году, техника применяется для различных методов диагностики, а также лечебных процедур, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В диагностическое отделение поступил передвижной рентгенологический цифровой аппарат стоимостью более 6,9 млн рублей. Родильный блок получили реанимационные системы на сумму 13,5 млн рублей, аппарат УЗИ за 5 млн рублей, фетальные мониторы для матери и плода стоимостью более миллиона рублей и ряд других аппаратов», — цитируются в сообщении слова главврача центра Татьяны Мельник.

Новая техника поступила также в Стационарное отделение №2 — Детскую больницу. Большая часть аппаратов предназначена операций и диагностики.

Медицинское оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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Врач Шуров предостерёг от самоназначений себе ноотопов
25 января 2024, 21:10

Фото: istockphoto.com/dikushin

Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявил, что ноотопы, хотя и способны улучшить работу мозга, назначать их самим себе самостоятельно всё же не стоит.
Он также напомнил, что доказательная база работы таких препаратов маленькая, однако их удовлетворительную работу показывает клинический опыт.

«Ноотропы, они же нейрометаболические стимуляторы — очень спорная группа. Все препараты, используемые у нас, не допущены на американский рынок. По каким и были клинические исследования — на уровне доказательности C, близком к плацебо. <…> Не надо подменять собой врачей, особенно когда мы говорим о вмешательстве в деятельность головного мозга. Есть проблемы — идёте к специалистам, подбираете план лечения. Сами себе вы не можете назначить препарат», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.

Он добавил, что самостоятельный приём ноотопов может обернуться негативными побочными эффектами, которые перекроют положительное влияние таких препаратов.

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#психиатр
#здоровье
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На форуме «Мы рядом» в Подмосковье медики обсудили планы развития здравоохранения
25 января 2024, 21:01

Фото: Лилия Закирова

Планы развития здравоохранения и обмен лучшими практиками социального партнёрства стали главными темами I Международного форума «Мы рядом». Он прошёл в Доме правительства Московской области.
Во встрече приняли участие представители Министерства здравоохранения России, главврачи подмосковных больниц, представители профсоюзных организаций из разных регионов России.
«В Московской области строятся и открываются новые объекты здравоохранения. Для работы необходимы медицинские кадры, поэтому мы реализуем программы социальной поддержки медиков. Это и социальная ипотека, и компенсация аренды жилья, и программы «Приведи друга», и «Земля врачам». Эти меры позволяют привлекать новых специалистов и поддерживать уже работающих», – сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.


Участники форума «Мы рядом» прошли мини-диспансеризацию на стенде Рахмановского ФАПа Егорьевской больницы.



Будущий медик Иван Саринский уделяет здоровью немало внимания: занимается спортом, правильно питается, рано ложится спать и встаёт на заре. На форуме молодой человек активно участвовал во всех программах проверки здоровья.
«Измерил холестерин, сдал кровь на сахар, проверил внутриглазное давление. Практически прошёл диспансеризацию у врача ФАПа Егорьевской больницы. Девушка-доктор выдала на руки результаты, дала рекомендации. Я скоро тоже пополню ряды медиков – через год закончу медицинский колледж», – поделился Саринский.
Гостем экспозиции стал знаменитый кардиохирург Лео Бокерия. Ему рассказали, что за последние годы в работе фельдшеров произошли большие изменения.

«Сегодня специалист ФАПа не только лечит пациента, но и проводит диспансерное наблюдение, телемедицинские консультации по системе «врач-врач» или «врач-пациент». Тогда пациенту не нужно ехать в Москву, а можно он-лайн откорректировать лечение, получить льготные препараты», – рассказала заместитель главврача по амбулаторной помощи Егорьевской областной больницы Нодира Рахимова.


Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Рахманово впервые в России был построен по новым технологиям из промодулей – железобетонных блоков с коммуникациями и внутренней отделкой. Современное пространство площадью 200 кв м было возведено за четыре месяца и открыто год назад в 30 км от Егорьевска. За фельдшерским пунктом закреплены 427 человек, в том числе 35 детей.

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#светлана стригункова
#врачи
#медицина
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#форум
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Роскачество предупреждает об опасности для детей изделий из экокожи
25 января 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Oleksandr Shatyrov

Экокожа не подходит для ребёнка, потому что в такой одежде он может чувствовать дискомфорт, быстрее утомиться и заболеть.
Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве. Организация исследовала одежду, в том числе и детскую, изготовленную из так называемой экокожи. Изделия анализировали по 65 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Нарушения были обнаружены в продукции 18 торговых марок из 20.

Продукция марок Mark Formelle, Gate31, Charuel, Savage, Lichi, Incity не соответствовали техническому регламенту по воздухопроницаемости. При этом на товары из осенне-зимнего ассортимента данные требования не распространяются. В частности, это брюки Neohit и Love Republic, флисовые лосины Laise Beauty, легинсы утепленные Elete. Товар бренда Mayoral тоже не соответствовал обязательным требованиям по индексу токсичности в водной среде (то есть он не пригоден для детей).

По итогам исследования в Роскачестве сделали вывод, что в таком материале нет ничего натурального. Основой зачастую являются полиуретан и полиэстер. При этом по показателям химической безопасности нарушений нет.

«Ни одно из изделий, предназначенных для детей, не соответствует требованиям по гигроскопичности. Это означает, что тело в них не будет «дышать», что приведет к «парниковому эффекту» и потливости. Ребенок в такой одежде может чувствовать дискомфорт, быстрее утомляться, что в итоге может привести к различным заболеваниям», - заявили в Роскачестве.
Взрослым не рекомендуют надевать изделия из экокожи без подкладки на голое тело или сократить время ношения. Если целый день предстоит провести в брюках, легинсах из кожзама, то под них нужно надеть колготки. Одежду из экокожи можно носить осенью или весной, когда на улице прохладно, но нет мороза.

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#одежда
#новости
#общество
#здоровье
#роскачество
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Уникальные программы психологической помощи представили на форуме «Мы рядом»
25 января 2024, 17:20

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

НИКИ детства представил уникальные программы психологической помощи на форуме «Мы рядом». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
25 января в Красногорске открылся международный форум «Мы рядом», в рамках которого участники смогут познакомиться с лучшими практиками социального партнерства в здравоохранении.

«НИКИ детства подготовил большую программу. Любой желающий смог попрактиковаться в отоскопии, аускультации, сердечно-легочной реанимации, также тренеры Учебного центра НИКИ детства показали приём Геймлиха, продемонстрировали возможности работы виртуальной клиники. А наши психологи представили программы психологической поддержки для педиатров региона», — поделилась директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Стоит отметить, что на форуме для медицинских специалистов с лекциями выступят замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова и первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова.

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#подмосковье
#форум
#психологическая помощь
#губернатор
#мы рядом
#рф
#медицина
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Диетолог Комиссарова: От бактерий на яйце не избавиться с помощью мытья
25 января 2024, 15:59

Фото: istockphoto/Tomophafan

Яйца являются источником белка и других питательных веществ, но них сложилось множество заблуждений.
Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова опровергла их в своём Telegram-канале. По её словам, мытьё яиц перед приготовлением не помогает избавиться от бактерий.

«Помет и грязь смыть можно, а бактерии вы не сможете смыть — они погибают при термической обработке», — пишет Альбина Комиссарова.
Также специалист назвала мифом информацию о том, что существует строгая норма употребления яиц в день. По словам Комиссаровой, сколько яиц можно съедать в день, зависит от рациона, учитывая физическую активность и другие факторы.

«Поэтому мы ориентируется на среднестатическое: одно-два яйца в сутки хоть каждый день», — говорит Комиссарова.
Ранее сообщалось, что уже вторую неделю подряд в России продолжают дешеветь куриные яйца. За минувшую неделю стоимость данного продукта в среднем снизилась на 1,41%. Такие данные приводит Росстат.

До этого спад цен на куриные яйца был зафиксирован в период с 10 по 15 января. Тогда стоимость десятка куриных яиц снизилась на 0,2%. Это произошло впервые с конца июня прошлого года. Таким образом, за 22 первых дня нового года этот продукт подешевел на 0,84%.
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#яйца
#здоровье
#продукты
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