Дерматолог назвала привычки, которые могут ускорить появление морщин

Дерматолог Скорогудаева: Привычка подпирать щеку рукой ускоряет старение кожи
Привычка подпирать щеку рукой и частое изменение веса могут ускорять старение кожи и способствовать появлению морщин. Об этом предупредила врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.
Ранее врач-косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Шадрина рассказала «Газете.Ru», что регулярный сон лицом в подушку приводит к формированию морщин.
«Когда человек спит лицом в подушку, кожа длительное время находится в состоянии механического сдавления. Формируются так называемые заломы сна, которые сначала исчезают после пробуждения, но со временем превращаются в статические морщины», — объяснила Шадрина.
Более уязвимы к этому область вокруг глаз, щеки, носогубная зона и зона декольте. Так, при постоянном давлении нарушается микроциркуляция, замедляется лимфодренаж и могут появляться отечность, тусклый цвет лица и снижение тонуса кожи. Однако она подчеркнула, что речь идет не о разовых эпизодах, а о регулярной привычке.
Скорогудаева в разговоре с Москвой 24 добавила, что во время такого сна кожа «сплющивается» на подушке и образуются заломы.
«Со временем складки углубляются, а ближе к 40 годам, когда эластичность кожи естественным образом ухудшается, в этом месте становятся заметны морщины», — пояснила дерматолог.
Дерматолог посоветовала спать на спине и в течение дня стараться не деформировать, не сминать кожу, например, подпирая щеки руками. Она добавила, что ускорить увядание кожи могут «весовые качели», несбалансированное питание.