Дерматолог назвала привычки, которые могут ускорить появление морщин

23 апреля 2026, 14:30

Дерматолог Скорогудаева: Привычка подпирать щеку рукой ускоряет старение кожи

Привычка подпирать щеку рукой и частое изменение веса могут ускорять старение кожи и способствовать появлению морщин. Об этом предупредила врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.





Ранее врач-косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Шадрина рассказала «Газете.Ru», что регулярный сон лицом в подушку приводит к формированию морщин.





«Когда человек спит лицом в подушку, кожа длительное время находится в состоянии механического сдавления. Формируются так называемые заломы сна, которые сначала исчезают после пробуждения, но со временем превращаются в статические морщины», — объяснила Шадрина.

«Со временем складки углубляются, а ближе к 40 годам, когда эластичность кожи естественным образом ухудшается, в этом месте становятся заметны морщины», — пояснила дерматолог.