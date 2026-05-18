Дерматовенеролог предупредила о страшных последствиях популярной процедуры для лица
Врач-дерматовенеролог Анна Котова предупредила о страшных последствиях модной инъекции, передает «SHOT Проверка».
Популярная косметологическая процедура «Дельфинья кожа» обещает подарить лицу идеальную гладкость. Однако, по словам специалистов, для этой услуги часто используются препараты без соответствующих регистрационных удостоверений. Это означает, что вместо заявленного состава в средствах могут содержаться силикон, биополимеры и другие компоненты, которые могут вызвать непредсказуемые реакции.
Отсутствие эффекта — это, пожалуй, наименее опасный исход. Но также возможны и более серьезные осложнения, такие как длительные папулы, нагноения, разрастание тканей на лице, сильные отеки и аллергические реакции. Более того, лечение этих проблем может быть затруднительным из-за неизвестного состава используемых препаратов.
Ранее врач-дерматовенеролог Анастасия Разбежкина развеяла мифы о «сезонной» косметике. По ее словам, нет конкретной смены сезона в домашнем уходе.
