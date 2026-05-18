Врач высказалась о необходимости мыть бананы перед едой
Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик объяснила, почему важно мыть бананы перед употреблением в пищу, пишет «Лента.ру».
Врач обратила внимание на то, что бананы, которые поступают в российские магазины, обрабатывают химикатами, такими как фунгициды и пестициды, для защиты от грибков и насекомых. Однако часть этих веществ остается на поверхности кожуры плодов. На кожуре бананов могут присутствовать кишечная палочка, сальмонелла, листерии и даже яйца паразитов. Когда вы берете банан и начинаете его чистить, эти микроорганизмы легко переходят на ваши пальцы, нож и мякоть фрукта. Затем они беспрепятственно попадают в рот человека, предупредила Чистик.
Она подчеркнула, что у взрослых с крепким иммунитетом употребление грязных бананов обычно не вызывает серьезных последствий, но у детей, пожилых людей и беременных женщин может развиться острый гастроэнтерит. Врач отметила, что загрязненные бананы могут стать причиной пищевых инфекций и отравлений, сопровождающихся тошнотой, рвотой, диареей, кишечными спазмами и повышением температуры. У маленьких детей и пожилых людей эти состояния могут быстро привести к обезвоживанию.
В связи с этим гастроэнтеролог рекомендовала тщательно мыть бананы перед употреблением под прохладной проточной водой в течение 20-30 секунд. При необходимости можно аккуратно протереть кожуру мягкой щеткой или губкой, особенно в области плодоножки и темных пятен, но не использовать мыло, чтобы избежать попадания его остатков внутрь пор кожуры.
