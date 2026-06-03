Пропавший в Таиланде ветеран МЧС нашелся через дни дня с провалами в памяти

03 июня 2026, 00:57

Пропавший в Таиланде ветеран МЧС из Ангарска вернулся к семье спустя три дня поисков

Фото: iStock/fokkebok

38-летний ветеран МЧС из Ангарска Владислав Пузанов, пропавший 30 мая в курортном городе Паттайя, самостоятельно вернулся к семье спустя три дня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера группы российских волонтёров в Таиланде Светлану Шерстобоеву.





Мужчина ушёл гулять с другом вечером в субботу. Вместе с ним он отдыхал у моря, но под ночь домой не вернулся и на связь не выходил. Жена обратилась за помощью к директору пляжа, начались поиски. Однако помощь специалистов не понадобилась.





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«Почти трое суток из его памяти как корова языком слизнула», — отметила волонтёр.