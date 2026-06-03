Пропавший в Таиланде ветеран МЧС нашелся через дни дня с провалами в памяти
Пропавший в Таиланде ветеран МЧС из Ангарска вернулся к семье спустя три дня поисков
38-летний ветеран МЧС из Ангарска Владислав Пузанов, пропавший 30 мая в курортном городе Паттайя, самостоятельно вернулся к семье спустя три дня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера группы российских волонтёров в Таиланде Светлану Шерстобоеву.
Мужчина ушёл гулять с другом вечером в субботу. Вместе с ним он отдыхал у моря, но под ночь домой не вернулся и на связь не выходил. Жена обратилась за помощью к директору пляжа, начались поиски. Однако помощь специалистов не понадобилась.
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В ночь с 1 на 2 июня Пузанов связался с супругой через соцсети и заявил, что они скоро увидятся. Прошло полчаса, и он действительно появился перед женой с детьми. Переживания домашних его удивили: россиянин искренне полагал, будто отсутствовал всего несколько часов.
«Почти трое суток из его памяти как корова языком слизнула», — отметила волонтёр.Выяснилось, что на пляже Пузанов заговорил с компанией тайцев, некоторое время выпивал с ними, затем уснул. Когда проснулся, то сразу же попытался позвонить семье. У него не было местной сим-карты, поэтому мужчина зашёл в ночной магазин, попросил раздать ему интернет и вышел на связь с женой, используя мессенджер.