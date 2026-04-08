Раскрыт состав идеального ужина
Гастроэнтеролог Елена Тимохина рассказала, что должно входить в состав идеального ужина. Об этом пишет UfaTime.ru.
По словам Тимохиной, правильное питание на ужин может быть организовано двумя основными способами. Первый из них — классический баланс. Доктор разъяснила, что такой подход допустим за три-четыре часа до сна, если вечером была интенсивная тренировка или обед был легким.
В рамках этого подхода ужин должен включать 30 процентов белков, 20 процентов жиров и 50 процентов углеводов. Примером такого ужина Тимохина привела гречку или бурый рис с запеченной индейкой и овощным салатом.
Второй вариант идеального ужина — это сочетание белка и клетчатки. Например, белая рыба или морепродукты можно подавать с тушеными или свежими овощами. Гастроэнтеролог назвала этот вариант наиболее благоприятным для желудочно-кишечного тракта и отметила, что в этом случае ужин можно устраивать за два часа до сна.
