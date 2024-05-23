Врач Лазуренко назвала норму клубники в день

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Диетолог Наталья Лазуренко заявила, что в день можно съедать не более 200 г клубники.
«Любые воспалительные процессы и изменения со стороны ЖКТ являются противопоказаниями к использованию клубники. В состоянии ремиссии можно позволить. Также не нужно есть клубнику, если имеется аллергическая реакция», — добавила в беседе с NEWS.ru Лазуренко.
Ранее врач-диетолог Татьяна Стрельникова заявляла, что без вреда для здоровья можно съедать не более 200 г различных ягод в день. Она поясняла, что переедание ягод может вызвать аллергическую реакцию, спровоцировать проблемы с ЖКТ, а также повысить уровень сахара в крови. Кром того, по её словам, лучше есть ягоды совместно с кашей или йогуртом.
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Мелисса Тимофеева